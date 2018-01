1 / 1

Nach einem Unfall auf einer Landstraße zwischen Babenhausen und Langstadt (Hessen) bei dichtem Nebel liegt am 27.01.2018 ein Kleinwagen auf dem Dach am Straßenrand. Eine Braut, die ihre Eheringe bei den Eltern vergessen hatte, ist auf dem Weg zu ihrer Trauung in der Eile mit dem Auto verunglückt und verletzt worden. Foto: Alexander Keutz/Einsatzreport Südhessen/dpa