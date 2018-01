Eheringe vergessen: Braut verunglückt auf dem Weg zu ihrer Trauung

Eine Braut, die ihre Eheringe bei den Eltern vergessen hatte, ist auf dem Weg zu ihrer Trauung in der Eile mit dem Auto verunglückt und verletzt worden.



Die 25-Jährige, die selbst fuhr, sei wegen ihres Brautkleids nicht angeschnallt gewesen und wurde durch den Wagen geschleudert, als sie in einer Kurve auf der verregneten Landstraße bei Babenhausen die Kontrolle über den Wagen verlor, teilte die Polizei Darmstadt am Samstag mit. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegend an einem Baum hängen.



Die Braut aus dem südhessischen Rodgau sei "mittelschwer" verletzt worden, hieß es. Der unverletzte Beifahrer - laut Polizei nicht der Bräutigam - konnte die 25-Jährige aus dem Fahrzeug ziehen. Zwei weitere Menschen im Auto wurden leicht verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser.



Die Frau war der Polizei zufolge auf dem Weg zu ihrer kirchlichen Trauung. Sie hatte umkehren müssen, weil die Ringe noch im Elternhaus lagen. Standesamtlich war die Heirat schon vollzogen.