Duisburg: Frau (28) greift neue Nachbarn an - Eskalation im Treppenhaus

Neue Nachbarin stellt sich vor: Am Samstagabend (10. März 2018) hat sich eine 28-jährige Frau in ihrem Wohnhaus als neue Nachbarin vorgestellt. Dies tat sie wohl in einer sehr aggressiven Art und Weise, so dass die Situation eskalierte.



Die Frau beleidigte im Wohnhaus in der Duisburger Lehrerstraße eine 42-jährige Mieterin, die sie anschließend auch anschrie sowie von der Treppe zog. Die Frau verlor dabei das Gleichgewicht und flog mehrere Treppenstufen hinunter.



Gefesselt und mit auf die Wache genommen

Die 42-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzung zu einem Arzt. Alarmierte Polizisten fanden die 28-jährige Neu-Bewohnerin betrunken und sehr aggressiv im Treppenhaus. Die Frau schlug und trat in Richtung der Beamten. Daraufhin fesselten die Beamten die Frau und brachten sie zum Ausnüchtern auf die Polizeiwache.



Sie hat nun ein Verfahren wegen Körperverletzung und Widerstand am Hals.