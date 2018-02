Duisburg: 150 Gaffer bei Crash - erhöhtes Polizeiaufgebot

Gaffer bei Unfall in Duisburg: Knapp 150 Schaulustige haben sich nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (20. Februar 2018) in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) an der Unfallstelle versammelt.



Nach dem Zusammenstoß von zwei Autos war eine Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden, wie die Polizei am Mittwoch (21. Februar 2018) mitteilte. Dabei verletzte sie sich leicht. "Wegen der Schaulustigen mussten die Kollegen vor Ort ein bisschen lauter werden", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Das sei aber völlig normal. Die Polizei erteilte mehrere Platzverweise und sperrte die Straße ab.