Düren: Einbrecher klauen drei Kilo Mett aus Kühlung

Einbrecher stehlen Mett: In Oberzier, einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, haben am Wochenende drei Diebe in einen Kühl-Anhänger eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag (17. Februar 2018) zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 08.30 Uhr am Sonntagfrüh (18. Februar 2018). Der Anhänger war auf dem Parkplatz einer Schule anlässlich einer Feier abgestellt worden.



Die Diebe entwendeten drei Kilogramm Mett. Das Fleisch war in einem Currytopf gelagert.

Die örtliche Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter 02421 949-6425 entgegen genommen.