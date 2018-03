Dresden: Pfleger sticht auf Besucherin (37) ein und stürzt sich aus Pflegeheim-Fenster

Pfleger sticht auf Besucherin ein: In einem Seniorenheim in Dresden (Sachsen) hat am Mittwoch (14. März 2018) ein Pfleger auf eine Besucherin eingestochen. Er stürzte sich anschließend aus einem Fenster des Gebäudes. Die 37-jährige Frau wurde bei der Messerattacke schwer verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Der 59 Jahre alte Mann, der sich aus dem Fenster gestürzt hatte, starb durch den Aufprall in Folge des Sturzes. Dies teilte die örtliche Polizei am Donnerstag (15. März 2018) mit.



Die Kriminalpolizei ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Dresden.