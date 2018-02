Dreister Dieb: Mann feiert ohne Einladung bei Party und klaut Auto des Gastgebers

Ohne Einladung hat ein Mann in Jena bei einer privaten Party mitgefeiert und anschließend das Auto des Gastgebers geklaut. Der 41-Jährige, der als Obdachloser bekannt sei, habe es sich bei der Party am Samstag gut gehen lassen, gegessen und getanzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.Später nutzte er den günstigen Umstand, dass vor dem Lokal ein offener PKW stand, den der Fahrzeugbesitzer gerade beladen wollte und in dem der Autoschlüssel steckte. Der Partycrasher sprang in das Auto und fuhr davon.Später entdeckte die Polizei das bei der Flucht beschädigte Auto in einem Wald bei Jena und nahm den 41-Jährigen fest. Laut Polizei hatten die anderen Partygäste geglaubt, der Obdachlose sei von anderen eingeladen worden.