Drei Tote bei Verkehrsunfällen: Schwere Unfälle in Niederbayern, Oberpfalz, Osthessen

Oberschneiding bei Straubing-Bogen: In den Gegenverkehr geraten





Frontalcrash bei Eschenbach im Landkreis Neustadt



Zusammenstoß zweier Autos bei Rotenburg an der Fulda



Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist in Niederbayern in den Gegenverkehr geraten und hat damit einen tödlichen Verkehrsunfall ausgelöst. Ein 56-Jähriger, mit dessen Wagen der Mann frontal zusammenstieß, starb durch das Unglück am Samstagmorgen. Der 49-Jährige und beide Beifahrer wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall in Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) auf der B20. Warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten war, war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 30.000 Euro.Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos bei Eschenbach (Landkreis Neustadt) ist ein 57-jähriger Fahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erlitt zudem ein 40-Jähriger beim Unfall am Freitagabend lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann war mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen das Fahrzeug des 57-Jährigen geprallt. Dieser starb noch an der Unfallstelle. Beide Wagen hatten einen Totalschaden; den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Die B470 blieb für mehrere Stunden gesperrt.Am Samstagmorgen um 05.17 Uhr ereignete sich in Rotenburg in der Straße Am Alten Feld Einmündung Bickershöhe ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs angefordert.