Drei Tote bei schwerem Unfall auf der A1

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 sind in Schleswig-Holstein drei Menschen ums Leben gekommen.



"Der Unfall passierte am Sonntagmorgen nahe dem Autobahnkreuz Bargteheide", sagte eine Sprecherin des Lagezentrums. Details zur Identität der Opfer und zum Hergang des Unfalls konnte die Polizei noch nicht sagen.



"Erst müssen Gutachter die Unfallstelle in Augenschein nehmen", erklärte die Sprecherin. Die Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz.



Bargteheide ist eine kleine Stadt rund 30 Kilometer nördlich von Hamburg. Die Autobahn 1 wurde in Richtung Lübeck gesperrt.