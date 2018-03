Drama in Zwickau: Lkw kracht in Rentnerin (73) - was war passiert?

Tödlicher Crash in Zwickau (Sachsen): Am Montag (19. März 2018) ist es zu einem Unfall in Zwickau gekommen. Eine 73-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.



Ein Sattelzug bog links in eine Straße ein, als die Rentnerin an einer Ampel die Fahrbahn überquerte. Der Lkw erfasste die 73-Jährige und verletzte sie. Dies teilte die örtliche Polizei in der Nacht (Dienstag, 20. März 2018) mit. Die genaue Ursache ist derzeit noch Teil der polizeilichen Ermittlungen. Die Behörden hoffen auf Hinweise von Zeugen.