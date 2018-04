Tödliches Oster-Drama: Ehemann (48) erschießt Frau (41) - was steckt dahinter?

Drama am Ostersonntag in Baden-Württemberg: Um kurz nach 19 Uhr am Sonntag (1. April 2018) wurde eine 41-Jährige von ihrem 48-jährigen Ehemann in Winterlingen (Bade-Württemberg) in ihrer Wohnung erschossen. Wie die örtliche Polizei mitteilte, wurde der Mann noch vor Ort festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Ehemann mit einer "Faustfeuerwaffe" geschossen. Die 41-jährige Frau erlag ihren Verletzungen noch in der Wohnung.



Die 17-jährige Tochter der Beteiligten erlebte das Drama vor Ort. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Laut Angaben der Behörden wurde der 48-Jährige im Laufe des Montags (2. April 2018) dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern derweil noch an.