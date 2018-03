Drama im Erzgebirge: Bus überrollt Rentnerin (75) - was war passiert?

Rentnerin von Kleinbus überrollt: In Annaberg-Buchholz (Sachsen) wurde am Mittwochnachmittag (14. März 2018) eine 75-jährige Frau von einem Kleinbus erfasst.



Rückwärts aus der Einfahrt

Wie die örtliche Polizei berichtet, erfasste der Wagen die Rentnerin, als dieser rückwärts aus einer Einfahrt rangierte. Der 52-jährige Fahrer übersah die Frau und erfasste sie. Die 75-Jährige wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert und behandelt. In den Abendstunden erlag sie jedoch ihren Verletzungen und starb.



Die Ermittlungen der Behörden dauern derweil noch an.