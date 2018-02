Dortmund: Rettungsgasse für hochschwangere Frau (36) - Mann versperrt Weg und pinkelt

Rettungsgasse auf B236 bei Dortmund: Unglaublicher Vorfall in den Abendstunden des Samstags (24. Februar 2018) auf der Bundesstraße 236 bei Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Ein Ehepaar war auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Grund: Die 36-jährige Frau war hochschwanger und die Wehen setzten ein. Gegen 23.30 Uhr bildete sich ein Stau auf der B236. Kurzerhand alarmierte der 35-jährige Dortmunder die örtliche Polizei und die Beamten arrangierte eine Rettungsgasse.



Die Polizeibeamten eskortierten den Wagen mit der Hochschwangeren durch die Rettungsgasse. Kurz vor der Ausfahrt am Borsigplatz stellte sich jedoch ein Mann in den Weg und blockierte die Fahrbahn. Der Mann begann das Paar zu beleidigen und schrie auf die beiden ein. Mit drohenden Gebärden wollte der Mann die Rettungsgasse "verteidigen".



Blockierer uriniert gegen Auto

Das Pärchen schloss sich im Auto ein, da der Mann signalisierte gewalttätig zu werden. Höhepunkt der Aktion war, dass der Mann trat gegen die Stoßstange und pinkelte gegen den Wagen. Etwa zehn Minuten lang war die Rettungsgasse blockiert.



Die 35-jährige Frau kam dennoch rechtzeitig ins Klinikum, wo sich sie derzeit noch befindet. Gegenüber "Dortmund24" sagte die Polizei, dass das Kind abernoch nicht zur Welt kam.



Derzeit laufen die Ermittlungen gegen die "Blockierer". Zur Person gibt es zwar Hinweise, die Beamten haben sich aber noch nicht geäußert. Die Kriminalpolizei will demnächst einen Namen veröffentlichen.