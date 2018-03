Dortmund: Junge (13) mehrmals von Obdachlosem (47) für Sex bezahlt

Obdachloser hat mehrfach Sex mit Jungen (13): Ein 47-Jähriger steht vor der Jugendschutzkammer des Dortmunder Landgerichts. Der drogenabhängige Obdachlose hatte mehrfach Geschlechtsverkehr mit einem 13-jährigen Jungen.



Der 47-Jährige legte vor Gericht weitestgehend ein Geständnis ab: "Der hat das freiwillig gemacht für das Geld, das ich ihm jedes Mal gegeben habe. Sonst wäre er doch nicht wieder gekommen", zitiert die "Westfälische Allgemeinen" den Angeklagten.



Was war passiert?

Der vorbestrafte Angeklagte hatte Sex mit dem Jungen in einem Busch und zwei Mal auf der Toilette des Stadtbücherei im Kleist-Forum. Angesprochen hatte er den Jungen am Dortmunder Bahnhof. Anschließend überredete er ihn zum Sex. Sicherheitskräfte erwischten den Drogenabhängigen auf der Toilette in flagranti.



Der Angeklagte saß früher im Gefängnis: Das Lokalportal berichtet, dass der Mann auf der Straße "jeden Tag zwischen 60 und 70 Euro gemacht" habe. Damit habe er sich seinen Lebensunterhalt und Drogenkonsum finanziert. Dem Jungen habe er für den Sex 10 bis 25 Euro gegeben.