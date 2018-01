Donauwörth: Schwerverletzter durch Verpuffung auf Faschingsumzug

Tragisches Unglück bei Faschingsumzug: Am Sonntag (28. Januar 2018) wurde ein Mann schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf dem Volksfestplatz in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries). Wie die Polizei berichtet, soll der Mann versucht haben ein laufendes Stromaggregat mit Benzin zu füllen. Dabei gab es eine Verpuffung, die schwere Verletzungen für den Mann bedeuteten.



Per Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Murnau geflogen. Weitere sieben Personen wurden leicht verletzt beziehungsweise erlitten eine Rauchgasvergiftungen sowie einen Schock.



Die örtliche Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.