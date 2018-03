Disko in Rosenheim: Messerstecher (22) greift Mädchen (16) auf Tanzfläche an

Messerattacke in Disko: Im oberbayerischen Rosenheim hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (10. März 2018) ein 22-Jähriger eine 16-Jährige mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich in deiner Diskothek. Die 16-Jährige befand sich mit Freundinnen auf der Tanzfläche, teilte die örtliche Polizei mit.



Motiv noch unklar

Das Mädchen kam mit Verletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus. Nach kurzer Zeit konnte sie dieses aber wieder verlassen. Die Polizei äußerte sich bisher nicht dazu, wie schlimm die Verletzungen sind. Der Sicherheitsdienst hielt den Mann fest, bis die Polizeibeamten eintrafen und ihn festnahmen.



Die Behörden ermitteln nun wegen einem versuchten Tötungsdelikt. Motiv und Ablauf der Tat sind Teil der derzeitigen Ermittlungen.