Dieb raubt Spielothek aus - und verliert seine Beute auf der Flucht

In der Innenstadt von Bad Hersfeld kam es laut Polizei am Mittwoch gegen 0.15 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle. Ein noch unbekannter Mann betrat die Spielhalle und ging sofort zum Kassenbereich der Spielothek. Er trug vermutlich einen grauen Schal über Mund und Nase sowie eine Sonnenbrille.



Die Kapuze seines Parkas hatte er bis zu den Augen in das Gesicht gezogen. Er schubste die 50-jährige Spielhallenaufsicht zur Seite und forderte von ihr Geld aus der Kasse. Im Anschluss nahm der Täter mehrere hundert Euroscheine an sich und lief aus der Spielothek in Richtung Dippelstraße.



Beute verloren

Die sofort alarmierte Polizei fand dort im Verlauf der Fahndung mehrere dieser Geldscheine und stellte sie sicher. Offenbar hatte der Täter diese Scheine auf der Flucht verloren.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug bei der Tatausführung einen olivgrünen Parka. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320.