Detmold: Betrunkener (24) sticht mit Schwert zu - junger Mann schwer verletzt

Mit Schwert zugestochen: In der Nacht auf Sonntag (28. Januar 2018) ist ein Streit zwischen drei betrunkenen Männern in Detmold (Nordrhein-Westfalen) eskaliert. Während des Streits stach ein 24-Jähriger auf einen weiteren 24-Jährigen mit einem Schwert ein. Dabei traf er das Opfer im Bauchbereich.



Laut Polizei wurde bei der Auseinandersetzung auch ein Hammer und eine Soft-Air-Pistole eingesetzt. Der 24-Jährige schwebe derzeit nicht in Lebensgefahr, wie die Beamten mittlerweile mitteilten. Die anderen beiden Männer, sowie eine Zeugin, die versuchte den Streit zu schlichten, wurden leicht verletzt. Derweil sind die Hintergründe des Streits unklar. Die Beamten ermitteln.