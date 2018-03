Deggendorf: Mann (40) greift Säugling mit Reizgas an - 7 Verletzte

Mann versprüht Reizgas: In Deggendorf (Niederbayern) hat ein 40-jähriger Mann Reizgas in der Innenstadt versprüht. Dabei verletzte er insgesamt sieben Personen, darunter auch ein zwölf Monate alter Säugling im Kinderwagen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften kümmerte sich um die Opfer.



Fahndung erfolgreich

Die örtliche Polizei leitete am Freitag (16. März 2018) eine großflächige Fahndung nach dem 40-Jährigen ein. Die Ermittler fanden den Mann in seiner Wohnung. Er weigerte sich jedoch die Wohnung zu verlassen.



Er ist der Polizei bekannt, er soll bereits mehrfach kriminalpolizeilich aufgefallen sein und sei vermutlich psychisch krank.