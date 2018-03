Dachstuhlbrand bei Fulda: 150.000 Euro Schaden - war es Brandstiftung?

Dachstuhlbrand im Landkreis Fulda: Am Donnerstag (15. März 2018) brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flieden-Rückers (Landkreis Fulda, Hessen) komplett aus. Der Vorfall ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus im Rosenweg. Gegen 19.15 Uhr wurde der Brand bei der örtlichen Feuerwehr gemeldet: Rund 80 Einsatzkräfte und ein Betreuungszug des Deutschen Roten Kreuzes machten sich zur Brandstelle auf.



Kripo geht der Brandursache auf den Grund

Die 29 im Mehrfamilienhaus wohnhaften Menschen brachten sich alle selbstständig in Sicherheit. Dies war lediglich möglich, da der Brand im Dachgeschoss war. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchvergiftung.



Die Löscharbeiten der Feuerwehren Flieden und Fulda waren gegen 21.15 Uhr beendet. Das Mehrfamilienhaus ist im derzeitigen Zustand nicht bewohnbar. Deshalb kamen alle Bewohner bei Bekannten und Freunden unter.



Der Brand verursachte einen Schaden von 150.000 Euro.



Warum der Brand entstand, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Laut Polizei liegen keinerlei Erkenntnisse zur Ursache vor. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.