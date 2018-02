Cuxhaven: Auto dreht im Sand durch - Nordsee-Trip junger Männer endet mit Bergung

Urlaub endet am Strand: Die Polizei Cuxhaven (Niedersachen) erhielt am Sonntag (18. Februar 2018) die Meldung, dass sich im Cuxhavener Stadtteil Duhnen ein Auto am Strand festgefahren haben soll. Das Abenteuer drei junger Männer aus Unna (Nordrhein-Westfalen), dass an die Nordseeküste führen sollte, endete am Strand von Cuxhaven. Einer der drei Männer, der 20-jährige Fahrer war mit dem Firmenwagen seines Vaters unterwegs.



Ein Unimog der Stadt zog den Wagen aus dem festgefahrenen Sand. Anschließend wurden die Personalien aufgenommen und ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit eingeleitet.