Crash in Essen: McLaren rast in Gegenverkehr - 2 Schwerverletzte

Sportwagen kracht gegen Auto: Am Donnerstagabend (15. März 2018) ist es im Essener Stadtteil Fischlaken zu einem schweren Unfall gekommen, der zwei Schwerverletzte forderte. Gegen 21.20 Uhr war der Fahrer eines "McLaren P1" auf der Velberter Straße in Richtung Velbert unterwegs. Wie die örtliche Polizei berichtet, kam der Sportwagen aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenspur. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto.



Der entgegenkommende 50-jährige Fahrer erlitt durch den harten Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die Beifahrerin im Sportwagen, eine 64-jährige Frau verletzte sich ebenfalls schwer. Der schwer verletzte 50-Jährige und der 42-jährige Fahrer des Sportwagens mussten bei der 64-Jährigen noch vor Ort erste Hilfe leisten.



Beide Schwerverletzten im Krankenhaus

Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in ein umliegendes Hospital. Die beiden Unfallwagen waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird durch die Polizeibeamten im sechsstelligen Bereich geschätzt.



Die Velberter Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 der Essener Polizei hat die Ermittlungen übernommen.