Crash bei Wildeshausen: Fahrer (23 & 52) in zerbeulten Autos eingeklemmt

Schwerer Unfall bei Oldenburg: Am Sonntagnachmittag (18. März 2018) ist es im Landkreis Oldenburg (Niedersachsen) zu einem schweren Unfall auf der Ahlhorner Straße auf Höhe des Parkplatzes "Hohe Steine" gekommen. Ein 52-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen in Richtung Holzhausen einen entgegenkommenden 23-jährigen Autofahrer. Dabei kam es zum Zusammenstoß.



Per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Die beiden Autofahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen konnte die Beteiligten befreien. Rettungskräfte brachten die Verletzten per Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus.



Laut örtlicher Polizei verletzte sich der 23-Jährige schwer und musste im Hospital behandelt werden. Beim 52-jährigen Autofahrer besteht wohl Lebensgefahr.



Die Schäden an beiden zerstörten Autos wurden laut den Beamten auf rund 28.000 Euro geschätzt. Gegen 21.30 Uhr wurde die gesperrte Landstraße K213 wieder freigegeben.