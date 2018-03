Crash bei Esslingen: Autofahrer übersieht Motorrad beim Abbiegen - 2 Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Baden-Württemberg: Am Sonntag (25. März 2018) ist es zu einem schweren Unfall im Landkreis Esslingen gekommen. In Frickenhausen übersah ein 47-jähriger Autofahrer ein entgegenkommendes Motorrad und nahm ihm beim Linksabbiegen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenprall und zwei Menschen wurden schwer verletzt. Dies teilte die Polizei am Sonntagabend (25. März 2018) im schwäbischen Reutlingen mit.



Mit Wucht auf die Fahrbahn

Auf dem Motorrad saßen ein 21-Jähriger und eine 17-Jährige. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Personen auf die Fahrbahn geschleudert und verletzten sich schwer. Die 33-jährige Beifahrerin des 47-jährigen Autofahrers verletzte sich ebenfalls leicht. Rettungskräfte versorgten die Verletzten.



Die Ermittlungen der örtlichen Behörden dauern derweil noch an.