Crash auf A1: Auto verkeilt sich unter Lkw - Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus

Auto verkeilt sich unter Lkw: Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 1 schwer verletzt worden. Der Wagen des Mannes krachte am frühen Montagmorgen (26. März 2018) in Höhe von Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) in einen Sattelschlepper und verkeilte sich unter dem Anhänger, wie ein Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer demnach aus dem Wrack.



A1 zwei Stunden vollgesperrt

Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Strecke war für rund zwei Stunden voll gesperrt, die Unfallursache ebenso wie das Alter des Verletzten zunächst unbekannt.