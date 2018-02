Chaos auf A5: Mehrere Tote bei Lkw-Unfall - Gaffer verursachen weitere Unfälle

Bei dem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der A 5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf in Baden Württemberg, sind nach derzeitigem Stand mehrere Tote zu beklagen. Kurz darauf krachte es gleich noch einmal: Auf der Gegenfahrbahn sorgten Gaffer für einen Unfall mit mehreren Verletzten.Wie die Polizei mitteilt, hatte zunächst der Fahrer eines Sattelzuges auf dem rechten von drei Fahrstreifen gegen 14.15 Uhr verkehrsbedingt anhalten müssen. Zwei Autos dahinter stoppten ebenfalls.Der Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob beide Autos unter den stehenden Sattelzug. In den beiden Fahrzeugen starben mehrere Personen. Die genaue Anzahl steht noch nicht fest. Eine Frau konnte schwer verletzt geborgen werden.Noch während der Bergung kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem Unfall, bei dem insgesamt sieben Autos beteiligt waren. Bei drei Auffahrunfällen wurden drei Menschen verletzt. Die beiden rechten der drei Fahrstreifen sind blockiert. Der Rückstau beträgt mehrere Kilometer. Betroffen ist dabei auch die A 6 aus Richtung Mannheim auf der Überleitung zur A 5 in Richtung Karlsruhe.