Messerattacke in Burgwedel: Frau (24) lebensgefährlich niedergestochen

24-Jährige lebensgefährlich verletzt: Am Samstagabend (24. März 2018) wurde eine 24-jährige Frau bei Hannover lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr an der Dammstraße in Burgwedel. Eine 24-Jährige kam mit ihrem 25-jährigen Begleiter bereits gegen 19.30 Uhr mit einem 13-Jährigen und einem 14-Jährigen in einen Streit auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen. Gegen 20 Uhr liefen sich die Gruppen erneut über den Weg. Die Jugendlichen begleitete dieses Mal ein 17-Jähriger. Es kam neben einem Wortgefecht zu einem hangreiflichen Streit, bei dem ein Messer gezogen wurde.



Zustand weiterhin kritisch

Die 24-jährige Frau wurde durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Angreifer ergriffen die Flucht. Die Frau wurde durch alarmierte Rettungskräfte kurze Zeit später in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sie musste notoperiert werden. Ihr Zustand ist laut Polizei weiterhin kritisch.



Beamte leiteten umgehend eine Fahndung nach den Jugendlichen ein, welche nach kurzer Zeit Erfolg hatte. Der 14-Jährige und der 17-Jährige wurden festgenommen. Gegen die Beiden wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt. Der 13-Jährige sowie der 14-Jährige wurden nach einigen polizeilichen Maßnahmen, wie Feststellung der Daten, entlassen. Der 17-Jährige wurde wohl am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.



Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, soll sich bei der örtlichen Polizei melden. Hinweise werden unter 0511 109 - 5555 entgegen genommen.