Bremervörde: Mutter und Söhne klauen Ware aus Container eines Elektronikmarktes

Familie auf Beutezug: Zwei Jungen im Alter von 11 und 17 Jahren stehen im Verdacht, gemeinsam mit ihrer Mutter auf Diebestour gegangen zu sein. Sie sollen Elektrogeräte aus einem Container auf dem Gelände eines Elektronikmarktes in Bremervörde (Niedersachsen) gestohlen haben, dort wurde beanstandete Ware gelagert.



Wie die Polizei am Montag (19. Februar 2018) mitteilte, beobachtete eine Zeugin am Sonntagnachmittag (18. Februar 2018) zwei Jugendliche, die einen Fernseher und eine Mikrowelle aus dem Container luden. Sie alarmierte die Polizei, die die beiden nach kurzer Flucht fasste. Zum Transport der Geräte sollte der Wagen der 40 Jahre alten Mutter genutzt werden, im Auto stand bereits eine weitere Mikrowelle. Die Familie stritt die Diebstähle zunächst ab, zeigte sich aber später doch geständig.