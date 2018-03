Bremen: Raubserie aufgeklärt - was steckt dahinter?

Raubserie in Bremen aufgeklärt: Zwischen dem 11. Januar und dem 23. Januar 2018 wurden in Bremen insgesamt fünf Geschäfte ausgeraubt. Darunter drei Discounter, ein Kiosk und eine Apotheke. Dahinter steckt ein 20-Jähriger, der Angestellten in allen fünf Fällen mit einer schwarzen Waffe bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte.



Festnahme in eigener Wohnung

Umfangreiche Ermittlungen der örtlichen Polizei und zahlreiche Hinweise führten die Beamten schließlich auf die Spur des 20-Jährigen. Ermittler nahmen den jungen Mann Ende letzter Woche in seiner Wohnung fest. Der 20-Jährige räumte alle Taten ein.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ das Amtsgericht Bremen Haftbefehl gegen ihn. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt (JVA).