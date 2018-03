Bremen: 2 Supermärkte überfallen - Besteht ein Zusammenhang?

Überfälle auf Supermärkte: Am Montagabend (5. März 2018) wurden innerhalb kurzer Zeit zwei Überfälle auf Supermärkte in Bremen verübt. Wie die örtliche Polizei mitteilte überfielen zwei Unbekannte den einen Supermarkt. Der andere Supermarkt wurde von einem Täter überfallen.



Alle Täter stürmten maskiert in die Läden und forderten Bargeld. Es wurden Summen im vierstelligen Bereich erbeutete, sagte eine Polizeisprecherin. Die Behörden ermitteln derzeit, ob Zusammenhänge zwischen den Überfällen bestehen.