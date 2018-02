Braunschweig: Frau (21) taucht mit Messer im Bauch auf Polizeiwache auf

Frau taucht mit Messer im Bauch auf: Am Dienstag (13. Februar 2018) erschien eine 21-jährige Frau schwer verletzt auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Braunschweig (Niedersachsen). Wie die Polizei berichtet, sagte die Frau aus, dass sie ein Messer im Bauch habe. Eine Bundespolizistin entdeckte tatsächlich unter der Kleidung der Frau ein Küchenmesser, das im Bauch der Frau steckte.



Die Beamtin leistete umgehend erste Hilfe und alarmierte einen Notarzt. Die 21-jährige Frau kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern derweil an.