Brand in Bochum: Frau springt aus Dachgeschoss-Fenster - Lebensgefahr

Großeinsatz in Bochum: In den Abendstunden des Dienstags (27. März 2018) ist es zu einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bochumer Straße gekommen. Gegen 22.40 Uhr erhielt die örtliche Feuerwehr mehrere Notrufe: "Hier im Haus brennt alles, eine Frau ist schon aus dem Fenster gesprungen" teilte die Feuerwehr über Aussagen von Anrufern mit.



Als die Rettungskräfte eintrafen, stand die Dachgeschosswohnung komplett in Flammen. Die gesprungene Frau lag mit lebensgefährlichen Verletzungen hinterm Haus. Zuvor hatte wohl eine Nachbarin vergeblich versucht in die brennende Wohnung zu gelangen, um der Frau zu helfen. Dabei erlitt sie eine Rauchgasvergiftung.



Ein Notarzt kümmerte sich um die Verletzten. Die Feuerwehr hatte den Brand innerhalb von 30 Minuten gelöscht und im Griff. Beim Einsatz waren rund 60 Rettungskräfte vor Ort. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.