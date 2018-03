Brand in Berlin: Kreuzberger Mehrfamilienhaus in Flammen - was war passiert?

Brand in Mehrfamilienhaus: Am Dienstagmorgen (20. März 2018) hat es in Berlin-Kreuzberg gebrannt. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, ging um kurz nach 6 Uhr ein Alarm bei der örtlichen Polizei ein. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses am Chamissoplatz, Ecke Willibald-Alexis-Straße stand in Flammen.



Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber dem News-Portal bestätigte, breitete sich das Feuer auch auf das darunterliegende Stockwerk aus. Aus der brennenden Wohnung wurde ein Mensch gerettet - fünf weitere Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde dabei Niemand.



Die örtliche Feuerwehr hatte den Brand um kurz nach sieben Uhr wieder unter Kontrolle. Die Rettungskräfte waren mit bis zu 50 Einsatzkräften vor Ort.