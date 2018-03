Bochum: Schüler (15) mit Messer attackiert - 10 Jugendliche festgenommen

Auseinandersetzung in Bochum: Am Donnerstagmorgen (22. März 2018) ist es in Bochum (Nordrhein-Westfalen) zu einem Auseinandersetzung zwischen 20 bis 25 Jugendlichen im Stadtteil Hamme gekommen.



Zehn Jugendliche in Gewahrsam

Gegen 8.20 Uhr erhielt die örtliche Polizei die Information, dass sich an der Schmechtingwiese , einige der Jugendlichen, die im Rahmen einer Fahndung gesucht wurden, aufhalten. Kurz darauf wurde den Beamten ein 15-jähriger Jugendlicher gemeldet, der eine Stichverletzung an der Schulter hatte. Der Junge wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und stationär behandelt.



Mehr als zehn Jugendliche wurden in Polizeigewahrsam genommen. Im Vorfeld hatte es wohl im Bereich der Schmechtingwiese eine Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen gegeben.