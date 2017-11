Bewaffneter Mann überfällt Bank und flieht ohne Beute

Weil es kein Bargeld in der Filiale gab, ist ein bewaffneter Bankräuber in Günthersleben-Wechmar (Landkreis Gotha) ohne Beute geflohen.



Mitarbeiter versuchen zu kommunizieren

Der Maskierte betrat am Donnerstagabend mit vorgehaltener Waffe eine Bank und forderte von den Angestellten Geld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Mitarbeiter erklärten dem Mann jedoch, dass nur die Automaten - und nicht sie - Bargeld herausgeben könnten.



Daraufhin flüchtete der Mann ohne Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.