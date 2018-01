Betrunkener Lkw-Fahrer kippt bei Polizeikontrolle aus Führerhaus

Die Autobahnpolizei hat auf der A2 bei Dortmund einen in Schlangenlinien fahrenden Lkw aus dem Verkehr gezogen.

Das Streifenteam stellte den Lkw zunächst in Lünen auf der A2 in Richtung Oberhausen fest. "Die Fahrweise des Sattelzuges bestach vor allem durch Tempowechsel, das halbseitige Nutzen des Seitenstreifens und das Abkommen vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen der Autobahn", meldet die Polizei. Hierbei schwankte der Auflieger durchweg von rechts nach links.



Polizist muss Lkw-Fahrer helfen, den Zündschlüssel zu finden

Mit Mühe konnten die Beamten dem Fahrer (54) des Sattelzuges vermitteln, ihnen zu einem Betriebs- und Versorgungsweg zu folgen, um den Lkw-Fahrer dort gefahrlos kontrollieren zu können. Nach dem Anhalten hatte der 54-Jährige deutlich motorische Schwierigkeiten den Zündschlüssel seiner Zugmaschine zu finden, um den Motor zu stoppen. Ein Beamter musste schließlich in das Führerhaus klettern, um den Schlüssel in die Stoppposition zu drehen. Anschließend sollte der augenscheinlich betrunkene Fahrer ebenfalls aus dem Führerhaus steigen. Dabei fiel er kurzerhand aus dem Führerhaus auf den Boden. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest zeigte das Kontrollgerät einen deutlichen Alkoholwert oberhalb von einem Promille an.



Lkw-Fahrer wird aggressiv und leistet Widerstand

Bei seiner anschließenden Durchsuchung wurde der 54-Jährige aggressiv, so dass er zur eigenen Sicherheit gefesselt werden musste. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand.



Der Fahrer wurde durch ein Streifenteam in die Autobahnpolizeiwache Kamen gefahren. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann wurde anschließend zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht. Der Sattelzug sowie der Führerschein des 54-Jährigen wurden sichergestellt.