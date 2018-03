Berlin: Trio tritt Mann (29) krankenhausreif - Not-OP wegen Kopfverletzung

Lebensgefährlich verletzt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. März 2018) wurde im Berliner Stadtteil Lichtenberg ein 29-jähriger Mann lebensgefährlich am Kopf verletzt. Der Mann geriet gegen 00.30 Uhr im U-Bahnhof "Frankfurter Allee" in einen Streit mit drei jüngeren Männern.



Aus der Gruppe heraus, trat ihm einer der drei Angreifer mit dem Fuß gegen den Oberkörper. Der 29-Jährige stürzte und bleib reglos liegen. Das angreifende Trio ergriff die Flucht. Rettungskräfte versorgten den Verletzten. Er erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und musste sofort operiert werden.