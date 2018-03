Berlin: Betrunkene (55,60) greifen Rettungssanitäter bei Einsatz in Reinkickendorf an

Sanitäter überfallen: In den Abendstunden des Sonntags (11. März 2018) haben zwei betrunkene Männer zwei Rettungssanitäter in Berlin-Wittenau angegriffen. Einer davon wurde dabei verletzt.



Die Sanitäter waren am Sonntagabend in eine Wohnung in der Oranienburger Straße gerufen worden, weil dort eine Frau über Rückenschmerzen klagte. Dies teilte die Polizei am Montag (12. März 2018) mit. Während der Behandlung der Rückenschmerzen griffe zwei in der Wohnung anwesende Männer die Sanitäter an. Die Männer sind 55 und 60 Jahre alt.



Angreifer waren betrunken

Laut Polizei stießen sie einen 34-jährigen Sanitäter mehrmals mit Wucht gegen eine Wand. Zusätzlich verdrehten sie ihm mehrfach die Hand. Sein 47-jähriger Kollege konnte den Stößen ausweichen.



Den Sanitätern gelang die Flucht und sie alarmierten die Polizei. Die gerufenen Polizisten wurden ebenfalls von den beiden Männern angegriffen, als diese mit zur Gefangensammelstelle gebracht werden sollten. Es fielen mehrfach Beschimpfungen und Beleidigungen.



Der 55-Jährige wurde zunächst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend brachten ihn die Beamten ebenfalls zur Sammelstelle. Die beiden Angreifer hatten beide rund 1,4 Promille im Blut.