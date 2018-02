Berlin: Raser (18) mit fast 200 Stundenkilometern auf Autobahn erwischt - Führerschein weg?

Polizei schnappt 18-jährigen Raser: In den Abendstunden des Samstags (17. Februar 2018) erwischte die Berliner Polizei einen jungen Raser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der A113. Der Fahranfänger war in einem Porsche Carrera Cabrio auf dem Zubringer Schönefeld unterwegs, teilte die örtliche Polizei mit. Dabei waren 197 Stundenkilometer auf dem Tacho des Wagens. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 80 Stundenkilometer.



Als die Beamten den Porsche-Fahrer anhielten, zeigte er sich einsichtig und gab zu, zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Ihn erwarten nun mindestens drei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld von 680 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Derzeit wird geprüft, ob ihm der Führerschein entzogen wird.