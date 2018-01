Berlin: Polizei stoppt betrunkenen Busfahrer (55)

Betrunkener Busfahrer in Berlin: In Berlin wurde am Sonntag (28. Januar 2018) ein 55-jähriger Busfahrer durch die Polizei an der Weiterfahrt gehindert. Ein anonymer Telefonhinweis, der gegen 12.30 Uhr auf der Polizeiwache einging, veranlasste die Beamten zu einer Kontrolle des Fahrers auf einem Parkplatz in der Halenseestraße.



Der anonymer Anrufer hatte auf Restalkohol des Fahrers vom Vortag hingewiesen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Reisebus bereits nachweislich ausgeparkt, als zur Kontrolle gebeten wurde. Nach eigener Aussage, war der Fahrer gerade dabei in Richtung des Busbahnhofes zu fahren, um Fahrgäste nach Düsseldorf mitzunehmen. Bereits bei der Befragung rochen die Polizisten Alkohol. Deshalb kam es zur Atemalkoholkontrolle: Diese ergab einen Wert von 0,7 Promille.

Die Weiterfahrt wurde verweigert. In weiterer Recherche wurde festgestellt, dass der Fahrer seine tägliche Höchstarbeitszeit mehrfach überschritten hatte. Der 55-Jährige hat nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Einfluss alkoholischer Getränke am Hals.