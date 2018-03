Berlin-Pankow: 4 Autos gehen in Flammen auf - war es Brandstiftung?

Brennende Autos in Berlin: In der Nacht zum Dienstag (6. März 2018) haben mehrere Fahrzeuge im Berliner Stadtteil Pankow gebrannt. Die Vorfälle ereigneten sich in der Vinetastraße. Laut örtlicher Polizei hatten Anwohner die Brände gemeldet.



Unbekannte sollen wohl zwei Transporter angezündet haben. Dieses Feuer griff dann auf zwei weitere Wägen über. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Fahrzeuge alle stark beschädigt. Nun ermittelt der Staatsschutz ob die Tat ein politisches Motiv haben könnte. Der Grund: Die beiden angezündeten Transporter gehören Firmen, die im Bereich Sicherheitstechnik aktiv sind.



In unmittelbarer Nähe brannte zudem ein Müllcontainer. Die Ermittlungen der Behörden dauern noch an.