Berlin-Mitte: Gast (49) sticht in Hostel mit Brotmesser zu

Hostel-Gast sticht mit Messer zu: Am Mittwoch (31. Januar 2018) ist ein Streit zwischen zwei Männern in Berlin-Mitte eskaliert. Wie die Polizei berichtet, gerieten die Männer in einem Hostel in der Chausseestraße aneinander. Den bisherigen Ermittlungen nach kam ein 49-jähriger Mann gegen 15 Uhr mit einem Brotmesser bewaffnet an die Rezeption des Hostels. Dort hielt sich ein 33-jähriger Mann auf. Der 49-Jährige griff ihn mit dem Brotmesser an und fügte ihm "Schnittverletzungen " am Oberkörper zu.



Angestellter eilt zur Hilfe

Der 33-Jährige schaffte es in den ersten Stock zu flüchten, wohin ihn der 49-Jährige verfolgte. In der oberen Etage schaffte es ein 43-jähriger Angestellter des Hostels den Mann zu überwältigen. Dabei verletzte der 49-Jährige auch den 43-Jährigen mit Schnittverletzungen am Kopf.

Die alarmierte Polizei nahm den Angreifer fest und übergab ihn dem zuständigen Fachkommisariat. Die beiden Verletzten wurden in einer Krankenhaus gebracht - beide sind außer Lebensgefahr.