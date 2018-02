Berlin: Mann (42) mit Hitlergruß vor dem Brandenburger Tor - Festnahme

Hitlergruß am Brandenburger Tor: Am Sonntag (4. Februar 2018) nahm die Polizei Berlin einen 42-Jährigen am Brandenburger Tor in Berlin fest. Grund dafür, waren nationalsozialistische Parolen, die er aus der U-Bahn-Unterführung kommend rief und sein Posieren inklusive des Hitlergrußes auf dem Pariser Platz. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr. Beim Posieren wurde er von einem Begleiter gefilmt.



Staatsschutz übernimmt den Fall

Wie die Polizei berichtet, war der 42-jährige Tourist betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Trotz dessen wurde der Mann festgenommen und er hat nun ein Ermittlungsverfahren am Hals. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin hat den Fall übernommen.