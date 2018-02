Berlin-Lichtenberg: Hochhaus brennt 4 mal in 5 Tagen - was steckt hinter der Serie?

Vierter Hochhausbrand in fünf Tagen: In Berlin versucht die örtliche Polizei eine Serie an Hochhausbränden aufzuklären. Am Sonntagabend (18. Februar 2018) brachen zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg erneut Flammen aus. Der Vorfall ereignete sich im zehnten Stock des Gebäudes. Lokale Medien, unter anderem die Berliner Morgenpost und die Berliner Zeitung berichteten über die Brände.



Einsatzkräfte evakuierten vier Erwachsene und drei Kinder. Über zwanzig Menschen wurden auf Rauchgasvergiftung untersucht. Niemand der Untersuchten musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Was steckt hinter der Brandserie?

Das kuriose an der Brandserie ist, dass das Feuer jeweils zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr ausbrach. Begonnen hatte die Serie am Mittwoch (14. Februar 2018). Damals brannte Sperrmüll im neunten Stock. Die örtlichen Behörden ermitteln nun wegen Brandstiftung. Das Landeskriminalamt hat den Fall übernommen.