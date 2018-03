Bombenalarm in Kreuzberg? Mehringdamm gesperrt: Verdächtiger Gegenstand gefunden

Mehringdamm gesperrt: In Berlin ist derzeit der Mehringdamm in Richtung des Tempelhofer Ufers in Kreuzberg gesperrt. Grund ist ein verdächtiger Gegenstand im Hinterhof der Handwerkskammer. Derzeit untersuchen Spezialisten den Gegenstand. Dies berichtet die "Berliner Zeitung".



Der gesperrte Bereich erstreckt sich über den gesamten Mehringdamm, sowie die Blücherstraße zwischen der Gneisenaustraße und dem Tempelhofer Ufer. Die örtliche Polizei bat darum, den gesperrten Bereich zu meiden.

Bitte den Bereich #Mehringdamm/#Blücherstraße so weit wie möglich umfahren! Der #SEV der @BVG_Ubahn-Linie U7 ist von den Sperrungen allerdings nicht betroffen. https://t.co/hkdCERM6Mg — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) 29. März 2018



Der Schienenersatzverkehr der U-Bahnlinie U7 ist wohl nicht durch den Einsatz beeinträchtigt.