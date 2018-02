Berlin-Kreuzberg: Frau kollidiert mit Lastwagen und stirbt

Eine Frau ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Berlin-Kreuzberg tödlich verletzt worden. Ob die Getötete am Montagvormittag (19. Februar 2018) am Kottbusser Tor zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs war, konnte die Polizei zunächst nicht sicher sagen. Auch das Alter der Frau und der genaue Unfallhergang waren zunächst unbekannt. Zuvor hatte der RBB über den Unfall berichtet.



Die Frau ist nach Polizeiangaben bereits das siebte Unfallopfer, das seit Jahresbeginn auf Berlins Straßen ums Leben gekommen ist. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 34 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Das war die niedrigste Zahl seit Jahrzehnten.