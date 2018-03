Berlin Hauptbahnhof: 7 Schüler und Lehrerin mit Pfefferspray angegriffen - Polizei sucht 2 Täter

Pfefferspray-Attacke am Berliner Hauptbahnhof: In den Abendstunden des Mittwochs (14. März 2018) wurde eine Gruppe von Schülern mit Pfefferspray attackiert. Der Vorfall ereignete sich am Berliner Hauptbahnhof. Eine Sprecher der Bundespolizei bestätigte dem "Tagesspiegel", dass die Schüler gegen 22.15 Uhr eine Auseinandersetzung mit zwei Unbekannten hatten.



Einer der Unbekannten zückte das Pfefferspray und drückte ab. Sieben Schüler und eine Lehrerin wurden mit Reizungen der Augen in ein Hospital gebracht.

Die zwei Täter sind derweil noch flüchtig. Die Behörden ermitteln.