Berlin: Geburt auf dem Gehweg - Kind kommt vor Haustür auf die Welt

Frau bringt Kind auf Gehweg zur Welt: Hört sich kurios an - ist es auch! In Berlin-Reinickendorf wurde am Donnerstagabend (25. Januar 2018) ein Kind vor der Haustür geboren. Gegen 18.30 Uhr bemerkte die Mutter, dass ihre Wehen einsetzten. Sofort machte sie sich auf den weg ins Krankenhaus, kam allerdings nicht weiter als vor die Haustür. Laut Berliner Zeitung eilten herbeigerufene Sanitäter, Polizei und ein Notarzt zur Hilfe. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Baby allerdings schon auf der Welt.



Kurz nach der spontanen Gehweg-Geburt kamen Mutter und Kind in ein Berliner Krankenhaus, wo sie versorgt wurden - die beiden sind wohl auf.