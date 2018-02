Berlin: Frau (28) wird Burka vom Kopf gerissen und beleidigt - Angriff im Supermarkt

Burka vom Kopf gerissen: Am Dienstagabend (20. Februar 2018) wurde eine 28-jährige Frau in Berlin angegriffen. In einem Supermarkt in Tempelhof-Schöneberg riss eine 54-Jährige der Frau ihre Burka vom Kopf. Dabei wurde die 28-Jährige am Kopf verletzt. Zuvor fielen fremdenfeindliche Beleidigungen. Die Burka-Trägerin flüchtete umgehend aus dem Geschäft.



Körperverletzung und fremdenfeindliche Beleidigung

Wie die örtliche Polizei berichtet, verfolgte die 54-Jährige das Opfer sogar noch auf die Straße und rief ihr wiederholt Fremdenfeindliches zu. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in einem Discounter am Innsbrucker Platz.



Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen die 54-Jährige vorübergehend fest. Nach Feststellung ihrer Identität wurde sie wieder auf freien Fuß gelassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin ermittelt nun wegen fremdenfeindlicher Beleidigung und Körperverletzung gegen die Frau.