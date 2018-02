Berlin: Baby am Bahnsteig zurück gelassen - Mutter (31) flieht vor Fahrkartenkontrolle

Frau wird kontrolliert, rennt weg und lässt Baby im Kinderwagen stehen: In den Abendstunden des Mittwochs (31. Januar 2018) ergriff eine 31-jährige Mutter die Flucht vor einer Fahrausweis-Kontrolle in der S3. Der Vorfall ereignete sich im Berliner Stadtteil Köpenick gegen 20 Uhr.



Die Bundespolizei teilte mit, dass die 31-Jährige den Mitarbeitern einen verfälschten Fahrausweis zeigte. Das Ticket wies Radierungen im Stempelbereich auf. Als die Frau aus dem Zug gebeten wurde, reagierte ihr 36-jähriger Begleiter: Er setzte zum Kopfstoß gegenüber einem Sicherheitsmitarbeiter an. Diesen Moment nutzte die Frau zur Flucht. Der Mitarbeiter wurde leicht an der Lippe verletzt. Die wegrennende Mutter ließ dabei ihr Baby im Kinderwagen auf dem Bahnsteig zurück.



Mutter kehrt zurück

Alarmierte Polizisten nahmen den 36-jährigen Mann auf dem Bahnsteig fest und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Er gab an, nicht der Vater des Kindes zu sein. Deshalb nahmen die Beamten das Baby mit auf die Dienststelle und übergaben es einer Mitarbeiterin des Kindernotdienstes.



Kurz vor Mitternacht, gegen 23.35 Uhr kam die Mutter zum Berliner Ostbahnhof um ihr Kind abzuholen. Die Polizei leitete zunächst ein Verfahren wegen Betruges und Urkundenfälschung ein. Als ihre Daten abgeglichen wurden, fiel den Beamten auf, dass sich die Frau illegal in Deutschland aufhielt. Deshalb wurde ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Die Ausländerbehörde wurde informiert.

Anschließend wurde sie auf freien Fuß gelassen und an den Kindernotdienst verwiesen.